◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー中日(22日、前橋)両チームの2回の攻撃は、先発投手の打席結果が明暗を分けました。中日は先発登板の櫻井頼之介投手が2回に1アウト1塁で迎えた打席でバントを試みますが、スリーバントで凡退。後続も打ち取られ、中日は先制のチャンスを生かせません。一方、巨人の先発投手の竹丸和幸投手はその直後の攻撃で打席に立つと、打球をセンターに運ぶプロ初ヒットを放ち、1アウト1塁3塁にチャンスを広げます