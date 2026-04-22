岩手県大槌町できょう午後、火事の通報があり、山林などに燃え広がっています。5軒の建物を焼き、現在も消火活動が続いています。【映像】火災現場の様子消防によりますと午後1時53分ごろ、大槌町小鎚で「のり面から火が出ている」と通報がありました。火は住宅を含む建物5軒を焼き、近くの山林に延焼しています。町は午後4時ごろに避難所を開設し、午後6時の時点で、6人が避難しています。これまでにけが人の情報は入ってい