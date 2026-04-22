【ウィーン共同】ハンガリーのシュヨク大統領は21日、議会を5月9日に招集すると発表した。今月12日の議会総選挙で、オルバン首相の与党に圧勝した親欧州連合（EU）の新興野党で、中道右派「ティサ（尊重と自由）」のマジャル党首が新首相に選出され、就任する予定。オルバン現政権では司法の独立性を巡る問題や汚職を理由にEUからの補助金が一部凍結されている。マジャル氏は凍結を解除し経済を活性化させると公約しており、既