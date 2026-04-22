アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会の次期議長に指名された元理事のケビン・ウォーシュ氏は、「金融政策に独立性は不可欠だ」と強調しました。【映像】ケビン・ウォーシュ氏「金融政策に独立性は不可欠だ」トランプ大統領から5月に任期を迎えるパウエル議長の後任に指名されたウォーシュ氏は21日、議会上院の公聴会で「金融政策に独立性は不可欠だ」と訴えました。野党・民主党議員からの「大統領の操り人形になるか」という