しゃぶしゃぶチェーン「しゃぶ葉」の都内や埼玉の店舗で、皿が透けるほど薄い豚ロース肉が提供され、SNSで話題となった。来店客からは「生ハムのよう」「食べ応えがない」と驚きの声が聞かれた。「しゃぶ葉」では、スペイン産豚の一時輸入停止に伴う原料切り替えを発表したばかりで、運営元の「すかいらーくホールディングス」は一部店舗で基準外の提供があったと認め、謝罪し再発防止を表明した。SNSに“薄すぎ肉を確認”投稿相次