【モデルプレス＝2026/04/22】モデルの井手上漠が4月21日、自身のInstagramを更新。家族とのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】23歳ジェンダーレスモデル「美形一家」美人姉との2ショット◆ 井手上漠、家族3人でランチへ井手上は「家族3人でランチ、定期です」「変わらない1日ではなく、何度でも愛せる1日です」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。姉との2ショットや街角でのソロショットなどを公開している。