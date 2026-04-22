【モデルプレス＝2026/04/22】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月21日、自身のInstagramを更新。筍づくしの洋風夕飯を披露し、注目を集めている。【写真】56歳元おニャン子「芸術作品のよう」筍で作った洋風メニュー6品◆渡辺美奈代、筍づくしの洋風メニュー公開連日筍料理の投稿を続けている渡辺は「頂き物の筍で夜ごはん」とつづり、写真を投稿。「チキンと筍のリゾット」「キャベツと筍のパスタ」「筍のポタージュ