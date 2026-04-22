ドル指数は小反落中東情勢への改善期待は続かず＝ロンドン為替 ドル指数は小反落している。東京午後につけた高値９８．４０７は、ほぼ前日NY終値９８．３９４と同水準。その後、「イランは米国が封鎖解除の準備ができている『兆候』受け取った（タスニム通信）」とのヘッドラインを受けて、中東情勢に対する改善期待が広がった。有事ドル買いの巻き返し反応で、ドル指数は９８．２１１まで急低下した。 しかし、ロンド