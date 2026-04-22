◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人の石塚裕惺内野手（２０）が第２打席でプロ初長打となる２点適時三塁打で、プロ初打点もマークした。金の卵が、抜てきに応えた。「３番・遊撃」でプロ初スタメン。２回、１点を先制しなお２死一、三塁。２球目の高め１１４キロカーブを捉えると、打球はグングン伸びて右翼フェンスを直撃した。三塁を陥れ、ベース上で両手を高々と突き上げた。「１打席目のチャンスで流れ