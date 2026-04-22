◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人の佐々木俊輔外野手が先制適時打を放った。「１番・中堅」で先発出場。両軍無得点の２回。１死二塁から竹丸のプロ初安打で一、三塁となって迎えた第２打席。カウント１―０から先発・桜井の１４０キロ変化球を右手一本ですくい、右前に運んだ。三塁走者の平山が生還した。「打ったのはカットボールです。有利なカウントだったので積極的にいきました。チャンスで一本が出