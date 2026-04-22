東京・足立区の道路が陥没するおそれがあり、通行止めとなっています。この道路の地下では、水道管を設置するためのトンネル工事が行われていました。東京都によりますと、きのう、足立区鹿浜の道路の地下で、水道管を新たに設置するための地下トンネルに土砂が流れ込みました。この影響で道路が陥没するおそれが出たため、トンネルの真上を走る道路はきのうの夜からおよそ500メートルにわたり通行止めとなっています。トンネル内