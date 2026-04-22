俳優の唐沢寿明が22日、都内で行われた映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）の完成披露試写会に登壇した。【写真】衝撃！アフロ姿の唐沢寿明毒舌とアフロヘアーで番組をかき乱す司会者・樺山桃太郎を唐沢が演じた。嫌な要素の煮凝りのような存在を演じた唐沢は「僕自身はやったことのない役。非常にヒドい男です。最後の最後まで救いようのない」と説明していた。堤幸彦監督は樺山という役について「過去にいくつか大