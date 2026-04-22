茨城県は不法就労の外国人を雇う事業者の情報を市民から募る「不法就労通報報奨金制度」を来月11日から始めると発表しました。この制度は、不法就労の外国人を雇う事業者に関する情報を市民から募り、摘発につながれば、一律1万円の報奨金が支払われるものです。今年2月に大井川知事が導入の方針を明らかにして以降、「外国人差別を助長する」といった批判が相次いでいましたが、県は通報の対象となるのは事業者に限り、見た目や国