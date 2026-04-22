中東情勢の影響で燃料費が高騰していることをうけ、全日空が国内線でも「燃油サーチャージ」の導入を検討していることがわかりました。燃料価格の急激な変動などに対応するために航空運賃に上乗せされる「燃油サーチャージ」は、一部の航空会社を除き、国内線では導入されていません。イラン情勢で原油価格が高騰する中、全日空は、収益が悪化しサービスが維持できない可能性があるなどとして、来年度中にも、国内線で「燃油サーチ