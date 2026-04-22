『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「誰が？植えたばかりの桜の木切断」についてお伝えします。◇◇◇三重県鈴鹿市の県営公園で異変が…。竹花和志記者（中京テレビ）「この辺りには桜の木が植えられているのですが、よく見てみると根元がバッサリと切られています」三重県によりますと、今月18日、桜の木6本が鋭利なもので切断されているのを職員が見つけました。桜の木は寄付されたもので、高さ170センチほ