リニア中央新幹線静岡工区の着工に関しJR東海は22日、静岡県の大井川流域10自治体の住民に対する説明会を5月29日〜6月20日に開くと発表した。県は地元の理解を着工容認の条件に挙げており、環境整備が進むかどうかが焦点。