２２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３８１円６０銭（０・７９％）安の４万７９９３円０６銭だった。２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、８割近くにあたる２６３銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２３６円６９銭（０・４０％）高の５万９５８５円８６銭で、約１週間ぶりに最高値を更新した。日経平均への影響度の大きい一部のＡＩ（人工知能