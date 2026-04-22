4月19日（日）の『有吉クイズ』では、前回の放送時には“涙の感動回”と大きく話題になった恒例企画「動いてないLINEグループ既読に出来るかQ」が放送された。ゲストの高野正成（きしたかの）が、10年以上もやりとりがない大学時代の剣道部のLINEグループに連絡すると、想定外の事態になり…。【映像】部員にはウケていた？高野正成（きしたかの）が大学時代の渾身ギャグを披露この“LINEグループ企画”といえば、前回はゲストの佐