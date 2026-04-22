NBAは現在「NBAプレーオフ2026」の真っ只中。ロサンゼルス・レイカーズはヒューストン・ロケッツとの1回戦で連勝を飾り、シリーズを2勝0敗とリードしている。ここでは八村塁にまつわる記録を紹介する。 八村はこれまで、2020－21シーズンのワシントン・ウィザーズ在籍時にキャリア初のNBAプレーオフを経験。5試合で15本中9本を沈め60.0パーセントという高確