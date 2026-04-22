ガジェットのレビューやDIY動画で人気のYouTuber・カズが4月18日、自身のチャンネルを更新。359,800円と高額だが、それでもカズが「価格破壊のバケモノ機」と評価する最新のプリンターを紹介した。 （関連：【画像あり】プラスチックや木材、金属、ガラス、革製品……300種類以上の素材にプリントすることができる35万円のプリンター） 登場したのはAnker社の「EufyMake UV Printer」。通常の家庭用プリン