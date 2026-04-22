厳しい状況に立たされていた田中碧は、ピッチで力を示した。リーズとの関係が続いていくかは、日本代表MFが納得できる環境が整うか次第だろう。昨季、チャンピオンシップ（イングランド２部）で優勝とプレミアリーグ昇格に貢献した田中。だが、今季はダニエル・ファルケ監督の下でシーズン半ばから出場機会を失った。２月から３月にかけ、リーグ戦で７試合連続出番なしという苦境も経験している。当然、シーズン後の去就をめ