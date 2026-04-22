日経平均株価 始値59104.11 高値59708.21 安値59005.48 大引け59585.86(前日比 +236.69 、 +0.40％ ) 売買高21億6963万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆9018億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日続伸、朝安後に切り返し最高値を更新 ２．中東情勢不透明で欧米株全面安も、先物主導で上値