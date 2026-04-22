大阪6月限 日経225先物59800+460（+0.77％） TOPIX先物3754.0-19.5（-0.51％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は、前日比460円高の5万9800円で取引を終了。寄り付きは5万8960円と売りが先行したものの、シカゴ日経平均先物の清算値（5万8505円）を上回る水準だった。開始直後につけた5万8950円を安値にロング優勢となり、現物の寄り付き後ほどなくして上昇に転じた。買い一巡