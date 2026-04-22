新潟市中央区で男性が暴行を受けた事件について、逃走を手助けした疑いで逮捕されていた新潟市江南区の55歳の男性を新潟地検は不起訴としました。 この事件では、3月17日、新潟市中央区の路上で無職の男(55)が60代の知人男性の頭や顔をダンベルの一部で殴るなどし、全治3週間のケガをさせたとして殺人未遂の疑いで逮捕されました。 また、新潟市江南区の自称・会社役員の男性(55)は、この男を現場付近から乗用車に乗せて