英紙ガーディアン、ドイツ週刊紙ツァイト、日本のYahoo！ニュース、日本放送協会（NHK）など多くの外国メディアがこのほど、4月19日に開催された2026北京亦荘ハーフマラソンおよび人型ロボットハーフマラソンを報道しました。このレースでは、人型ロボットが初めて21キロのコースで最初にゴールインし、人間のハーフマラソン世界記録を更新し、注目を集めました。ハーフマラソンで優勝した人型ロボットについて、ドイツのミュンヘ