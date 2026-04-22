グランドプリンスホテル大阪ベイ（大阪市住之江区南港北）は、5月2日に実力派の怪談師と怪談作家を招いた怪談ライブ『怪奇の夕べ〜この物語は、あなたに聴かれるのを待っている』を開催する。【画像】怖いビジュアル…『怪奇の夕べ〜この物語は、あなたに聴かれるのを待っている』会場となるのは、ホテル6階に位置し、普段は人の出入りがない「未使用の畳スイート」。2023年の同ホテルのリブランドオープン以降、宿泊客を迎え