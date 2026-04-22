高額なポケモンカードを買い取った秋葉原のカードショップが開店1カ月で経営破綻し、未払い被害が続出。負債は約2億円にのぼり、詐欺を訴える声も出ている。「ポケカ」9枚・165万円超の売却代金支払われず被害を訴える男性が手に持つのは「ポケモンカード」、通称「ポケカ」。その価値は、どれほどなのか。被害を訴える男性：こっち（リザードン）30万円で、こっち（ピカチュウ）が20万円ぐらいのカードですね。ーーリザードンは30