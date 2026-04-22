記者会見する兵庫県の斎藤元彦知事＝22日午後、兵庫県庁兵庫県の斎藤元彦知事は22日の定例記者会見で、2005年に同県尼崎市で乗客乗員計107人が死亡したJR脱線事故の犠牲者らを追悼する慰霊式に、今年は参加しないと明らかにした。JR西日本からの出席要請がなかったという。副知事が出席する予定。JR西の担当者は取材に「慰霊式を静かに執り行うため、副知事の参列を要請した」と述べた。デモなどの動きを警戒したとみられる。