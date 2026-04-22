フジテレビで29日に放送される『ONE SAMURAI 1』（有明アリーナ）の番組名が、『U-NEXT presents ONE SAMURAI 1 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜』に決定。午後10時から全国放送される（ディレイ放送）。【インタビュー動画】武尊が語る、格闘技人生の終止符「絶対に勝って終わりたい」本大会では、日本格闘技界を長年牽引してきた武尊が、現役最後の試合で宿命のライバル・ロッタンと対戦。さらに、世界タイトルマッチ