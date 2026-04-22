強盗事件で奪った現金と知りながら、約710万円を受け取った疑いで、40歳の男が逮捕されました。捜査関係者によりますと、石橋龍一容疑者（40）は2022年10月、茨城県常総市内の路上で、強盗事件で奪った現金と知りながら、実行役から約710万円を受け取った疑いが持たれています。この現金は、直前に東京・稲城市の住宅から現金3500万円や金塊が奪われた強盗事件の被害金でした。石橋容疑者は、「ルフィ」などと名乗って広域強盗事件