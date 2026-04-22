東京メトロ銀座線は22日朝、浅草駅で起きた発煙のため、一部区間で運転を見合わせていますが、復旧は当初の発表より遅れ22日午後8時頃となる見通しです。東京メトロなどによりますと、22日午前6時半ごろ、銀座線の浅草駅で線路のポイントを切り替えるケーブルから発煙があったということです。けが人はいませんでした。原因は調査中で、銀座線は浅草駅と三越前駅の間で運転を見合わせ、三越前駅と渋谷駅の間で折り返し運転をしてい