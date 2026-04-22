参議院自民党は22日、憲法改正の実現に向けた議員連盟を設立しました。改正の発議に向け議論を加速させたい狙いです。日本テレビ政治部官邸キャップの矢岡亮一郎記者が、高市政権で憲法改正がどうなるのか、そのオモテとウラ側を解説します。■自民党の掲げる憲法改正“4項目”──まずオモテの動きとして、22日に「憲法改正実現議員連盟」が設立されました。自民党はすでに改憲案を提案していますが、どの部分に重きを置いている