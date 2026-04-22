ベランダに現れたカラス。狙っているのは洗濯物ではなく、ハンガーです。しかし、重たかったのか落としてしまいます。21日、大阪市のマンションで撮影された映像。今度は白いシャツがかかったハンガーに狙いを定めると、何と、くちばしや脚を使い、器用にシャツを外してしまいました。そして、ハンガーだけをくわえて飛び去ったといいます。動画の撮影者は「めっちゃ怖かったです。結構大きいので、思ってたより。まさか服を外して