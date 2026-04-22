漫才コンビ「千鳥」の大悟（46）が、21日夜放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）のYouTubeチャンネルについて言及した。今回の番組では、くわばたが長野県飯綱町を訪れてロケをすることに。VTRでは、くわばたのYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」が、登録者数56万人と人気を博していることを紹介。くわばたが自宅のキッチンで調理しながら、振り返っ