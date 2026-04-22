【コンソールアーカイブス 忍者龍剣伝III 黄泉の方船】 4月23日 配信 価格：800円 ハムスターは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2用「コンソールアーカイブス 忍者龍剣伝III 黄泉の方船」を4月23日より配信する。価格は800円。 「忍者龍剣伝III 黄泉の方船」は、1991年にテクモから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された