Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月22日は、着脱可能な充電式ワイヤレス・サラウンドスピーカーで、本体から取り外して背面に設置することで、後方からの音もリアルに再現できる、JBL（ジェイビーエル）のワイヤレス・サラウンドスピーカー「BAR 1000」がお