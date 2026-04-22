Image: Amazon 毎日穴の空くほど見ているディスプレイ。ふとしたときに、「すごく汚れてるな…」と思うこと、ありますよね。そんなときに、クロスで拭いたりするわけですが、それほどきれいになった感じがしないなんてこと、ありませんか？ まあ、ただクロスで拭いただけでは、汚れを伸ばして薄くしているだけみたいなところ、ありますしね。そこで、僕が愛用している液晶クリーナーをご紹介