母親とみられる遺体を約2年にわたり放置したとして、66歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】ベッドで腐敗進み一部ミイラ化… 約2年間母親とみられる遺体を放置した疑い 無職の66歳女を逮捕 岐阜･七宗町 逮捕されたのは、岐阜県七宗町の無職･長島喜和子容疑者（66）で、警察によりますと、おととし夏ごろから母親とみられる女性の遺体を自宅に放置した死体遺棄の疑いが持たれています。 自宅ベッドで腐敗が進み…一部ミイラ