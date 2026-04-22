町田浩樹が近況を報告欧州サッカー、ドイツ1部ホッフェンハイムに所属するDF町田浩樹が21日、自身のインスタグラムを更新。昨年8月に負った左膝前十字靭帯断裂の大怪我からの順調な回復ぶりを見せると、日本代表復帰を期待するファンからは「間に合う！！」「待ってるよ」といった声が届いている。町田は英語で「次のステップ。最後の追い込み」と記して、トレーニングの様子を公開した。笑顔で充実感を漂わせながらトレーニン