小さな時から一緒に居る黒猫と柴犬の姿が微笑ましいと話題です。昔は子猫だった黒猫が柴犬に甘えていましたが、今では違うのだとか。動画には「2匹は特別な関係」「優しい世界だね」等のコメントが寄せられ3万3千回以上再生されています。 【動画：赤ちゃんのように黒猫に甘える犬→昔を振り返ってみると…愛おしくてたまらない『立場が逆転した光景』】 天くんに甘えるももちゃん Youtubeチャンネル「ももと天空の月 Momo