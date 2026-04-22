俳優・山崎樹範が21日、自身のインスタグラムを更新。夫婦で回転寿司に出かけた際の妻の写真をアップし、反響を呼んでいる。 【写真】獲物を見つめるように画面を凝視回転寿司で女優妻が勝負師の顔 山崎は10日から19日まで大阪・新歌舞伎座で「氷川きよし特別公演」に出演。20日の投稿で東京に戻ってきたことを報告している。ただ、25日からは福岡・博多座での公演が待っており、スケジュールの合間を縫って夫婦の時