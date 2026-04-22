人の「心」というものは人間としてのアイデンティティとして欠かせないものですが、その実態はあまり理解されていません。教育系YouTubeチャンネルのKurzgesagtが、「動物は人間のような知性を持っているのか？」と題したムービーで心の捉え方について他の動物も例に挙げながら解説しています。Do Animals Have Minds like Humans? - YouTube心とは、意識・記憶・思考・感情などすべてが存在する内側の世界であり、思考や学習とい