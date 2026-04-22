グラビアを中心に活躍中の山田あいが、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社）4月28日号の表紙と「美女地図」コーナーに登場する。【写真】149cmのミニマムボディ・成瀬かのんも登場■表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜：山田あい 山田あいのIカップ・ゴージャスボディが表紙＆巻頭でさく裂！今、グラビア界を席巻する一度見たら忘れられないカラダをスタイル際立つ“ギャルコーデ”で彩った。■グラビアン魂：天野ちよ 当連載の