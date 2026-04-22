◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京・芝２０００メートル、２着までにオークスの優先出走権）追い切り＝２２日、美浦トレセン前走のきさらぎ賞で３着だったラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、初コンビのダミアン・レーン騎手を背にＷコースで併せ馬を実施。エンセリオ（５歳３勝クラス）を３馬身ほど追走すると、直線では馬なりのまま強めに追った相手に併入を果たした。タイムも６ハ