◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの佐野恵太外野手が３回に同点となる２号ソロ本塁打を放った。４―５と１点ビハインドの３回先頭。茨木の３球目、高めに浮いた変化球を右翼席にたたき込み、試合を振り出しに戻した。生還するとおなじみのデスターシャポーズを披露した。初回には先制の２点適時打。「初回から先制のチャンスを作ってくれたので、初球から積極的にいこうと思っていま