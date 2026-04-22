「ＤｅＮＡ−阪神」（２２日、横浜スタジアム）阪神・大山が２打席連続の一発となる満塁ホームランを放ち、試合をひっくり返した。３点を追う三回だった。２死満塁の好機で竹田の直球を捉え、右翼席へ３号逆転満塁ホームラン。横浜スタジアムでの満塁ホームランは、自身５年ぶりだった。大山は二回にもソロアーチを放っており、２打席連発となった。前夜、１６失点大敗を喫した阪神は、この日も初回にいきなり４失点。漂っ