「広島−ヤクルト」（２２日、マツダスタジアム）広島の大瀬良大地投手を折れたバットが襲った。二回先頭で迎えた武岡を変化球で投手横へのゴロに仕留めたが、バットが右腕を急襲。大瀬良はゴロを追うことを止め、その場に倒れ込むことで間一髪、直撃を免れた。ゴロは二塁手・菊池が捕球してアウトにしたものの、本拠地はヒヤリとする出来事にざわついた。初回はピンチを背負い、暴投の間に三走の生還を許して先制点を与えた