NHK総合で、あいみょんの特集番組『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』が4月30日午後10時より放送される。11月にメジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんの10年を、ライブパフォーマンスとトーク、NHKに残る貴重映像で振り返る。【ライブ写真】いろんな表情のあいみょん！ツアーファイナル公演の模様をたっぷりとあいみょんの10年を網羅する特別なセットリストによるライブをNHK101stで開催。全11