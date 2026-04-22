作家の柚木麻子さんは２２日、人気小説「ＢＵＴＴＥＲ」の版権を新潮社から引き揚げ、河出書房新社に移すことを、自身のＳＮＳで明らかにした。この措置は、新潮社の「週刊新潮」に昨年、差別的なコラムを掲載されたとして作家仲間である深沢潮（うしお）さんが抗議した問題が背景にあるという。河出書房新社版は６月に刊行予定。柚木さんは、自身にできる行動として「新潮社における複数の版権のうち、一作を他社へ移動すると