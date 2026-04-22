プロアマ戦に参加した片岡尚之＝MZ・GC23日に開幕する男子ゴルフの前沢杯の出場選手が22日、会場の千葉県MZ・GCでのプロアマ戦などで調整し、今月メジャーのマスターズ・トーナメントに初出場した片岡尚之は「マスターズの経験を生かして、もっとレベルアップしていきたい」と抱負を語った。最高峰の舞台で予選落ちに終わった片岡は、今大会が今季国内での初戦。「わくわくしている」と話し、複数回優勝をシーズンの目標に掲げ